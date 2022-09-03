Англия03 сентября 2022, 15:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 16:01
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ВИДЕО. Первое интервью Обамеянга в Челси
Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ
03 сентября 2022, 15:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 16:01
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Лондонский «Челси» перед самым закрытием летнего трансферного окна оформил переход нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Предлагаем вашему вниманию первое интервью габонца в качестве игрока «пенсионеров».
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