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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 14:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:56
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Металлист 1925 – Ворскла. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ

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03 сентября 2022, 14:49 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:56
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Металлист 1925 – Ворскла. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ
ФК Ворскла

В 15:00 по Киеву стартует матч 3-го тура сезона УПЛ 2022/23 между ФК «Металлист 1925» и «Ворсклой». Тренеры определили стартовые составы на матч:

Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Курило, Жичиков, Безуглый, Мартинюк, Бичек, Габелок, Кравченко, Ременюк, Борячук

Ворскла: Резник, Пердута, Зайков, Челядин, Мельничук, Скляр, Толи, Олейник, Сефери, Марлиссон, Степанюк

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Источник Sport.ua
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