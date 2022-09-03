НАГЕЛЬСМАНН: «Конфликты между игроками Баварии? Этот момент наступит»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн понимает, что высокая конкуренция за место в основе команды неизбежно приведет к конфликтам между игроками:

«Я вижу возможности для возникновения конфликтов между игроками по ходу сезона. Этот момент обязательно когда-нибудь наступит, и этому не помешаешь даже основательными разговорами.

Каждый игрок в начале лета подходил ко мне в офис на клубной базе и говорил, что нам нужны новые футболисты, чтобы была больше конкуренция. И было бы странно от них услышать, что они сами об этом никогда не просили.

Был запрос на конкуренцию, мы ее создали, что недавно подтвердил наш генеральный директор Оливер Кан. Это было важное решение для команды. Пока я не вижу никаких проблем с этим, как все работает».

На данный момент «Бавария» идет второй в Бундеслиге с 10 очками в 4 матчах.