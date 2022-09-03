Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Конфликты между игроками Баварии? Этот момент наступит»
Германия
03 сентября 2022, 12:55 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:04
230
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Конфликты между игроками Баварии? Этот момент наступит»

Наставник «Баварии» – о конкуренции в составе команды

03 сентября 2022, 12:55 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:04
230
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Конфликты между игроками Баварии? Этот момент наступит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн понимает, что высокая конкуренция за место в основе команды неизбежно приведет к конфликтам между игроками:

«Я вижу возможности для возникновения конфликтов между игроками по ходу сезона. Этот момент обязательно когда-нибудь наступит, и этому не помешаешь даже основательными разговорами.

Каждый игрок в начале лета подходил ко мне в офис на клубной базе и говорил, что нам нужны новые футболисты, чтобы была больше конкуренция. И было бы странно от них услышать, что они сами об этом никогда не просили.

Был запрос на конкуренцию, мы ее создали, что недавно подтвердил наш генеральный директор Оливер Кан. Это было важное решение для команды. Пока я не вижу никаких проблем с этим, как все работает».

На данный момент «Бавария» идет второй в Бундеслиге с 10 очками в 4 матчах.

По теме:
Бавария отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Германии
Бавария – Боруссия М – 1:1. Нереализация у хозяев. Видео голов и обзор
Бохум – Бавария – 0:7. Видео голов и обзор матча
Юлиан Нагельсманн Бавария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Баскетбол | 02 сентября 2022, 17:05 6
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022

Команда Айнарса Багатскиса уверенно обыграла сборную Великобритании

Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
Футбол | 03 сентября 2022, 11:53 1
Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства

Бетао опубликовал фото с 2015 года

УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
Бокс | 02.09.2022, 12:39
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02.09.2022, 23:45
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03.09.2022, 10:36
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
01.09.2022, 15:05 58
Футбол
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47
Бокс
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности