Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:26
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Днепр-1 – Верес. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ
Янис Амаш дебютирует за днепровский клуб
03 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:26
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В 13:00 по Киеву стартует матч 3-го тура сезона УПЛ 2022/23 между СК «Днепр-1» и «Вересом». Тренеры определили стартовые составы на матч:
- Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua!
Днепр-1: Макс Валеф, Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк, Янис Амаш, Пихаленок, Бабенко, Гуцуляк, Громов, Довбик
Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Пасич, Сергийчук
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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