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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:26
377
0

Днепр-1 – Верес. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ

Янис Амаш дебютирует за днепровский клуб

03 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:26
377
0
Днепр-1 – Верес. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ
Днепр-1. Артем Довбик

В 13:00 по Киеву стартует матч 3-го тура сезона УПЛ 2022/23 между СК «Днепр-1» и «Вересом». Тренеры определили стартовые составы на матч:

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Днепр-1: Макс Валеф, Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк, Янис Амаш, Пихаленок, Бабенко, Гуцуляк, Громов, Довбик

Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Пасич, Сергийчук

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Источник Sport.ua
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