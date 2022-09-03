Игорь СУРКИС: «Не думаю, что скандал с телепулом выгоден Шахтеру»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис заявил, что он не согласен с мнением журналиста Игоря Цыганыка о том, что скандал с телепулом УПЛ выгоден «Шахтеру»:

– Игорь Цыганик издал большую эмоциональную речь минут на 30 по телепулу и УПЛ. Он не назвал в конце клуб, но сделал намек, что скандал выгоден «Шахтеру».

– Я не думаю. Я прочитал – и не могу с этим согласиться, что кто-то так цинично смотрит в будущее, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Там нужно проходить три этапа, первое место сегодня уже ничего не дает. Зная того же Ахметова и других президентов клубов, сегодня самоцелью не есть какие-либо пути занять то или иное место.

Сегодня самоцель – сохранить футбол, я вам хочу отметить это. Нет сегодня такой цели, как раньше, мол, «вот бы попасть в Лигу чемпионов, потому что это сразу деньги, возможность делать какие-то трансферы и показывать себя на самом высоком уровне».