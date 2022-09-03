Англия03 сентября 2022, 08:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с албанским форвардом
Армандо Бройя заключил долгосрочное соглашение
03 сентября 2022, 08:24 |
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«Челси» официально сообщил о продлении контракта с албанским форвардом Армандо Бройей. Соглашение рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.
20-летний Бройя является воспитанником «Челси». Предыдущие два сезона провел в арендах в «Витессе» и «Саутгемптоне».
Напомним, в последний день трансферного окна «Челси» подписал Пьера-Эмерика Обамеянга.
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