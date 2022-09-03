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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с албанским форвардом
Англия
03 сентября 2022, 08:24 |
268
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с албанским форвардом

Армандо Бройя заключил долгосрочное соглашение

03 сентября 2022, 08:24 |
268
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с албанским форвардом
ФК Челси. Армандо Бройя

«Челси» официально сообщил о продлении контракта с албанским форвардом Армандо Бройей. Соглашение рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.

20-летний Бройя является воспитанником «Челси». Предыдущие два сезона провел в арендах в «Витессе» и «Саутгемптоне».

Напомним, в последний день трансферного окна «Челси» подписал Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Армандо Бройя Челси продление контракта
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Источник ФК Челси
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