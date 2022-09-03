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  4. Ворскла-Харьков-2 узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 сентября 2022, 03:24 |
37
0

Ворскла-Харьков-2 узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Украинки встретятся с албанским клубом

03 сентября 2022, 03:24 |
37
0
Ворскла-Харьков-2 узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов
УЕФА

Состоялась жеребьевка второго раунда женской Лиги чемпионов-2022/23. Матчи этой стадии пройдут 20/21 и 28/29 сентября, а победители получат путевки в групповой этап.

За путевку в групповую стадию поборется и украинская команда «Ворскла-Харьков-2». Соперником украинок станет албанская «Влазния».

Результаты жеребьевки

Путь представителей лиг

«Пари Сен-Жермен» (FRA) – «Хэкен» (SWE)
«Реал Сосьедад» (ESP) – «Бавария» (GER)
«Русенборг» (NOR) – «Реал» (ESP)
«Спарта» Прага (CZE) – «Рома» (ITA)

Путь чемпионов

«Ворскла-Харьков-2» (UKR) – «Влазния» (ALB)
«Сараево-2000» (BIH) – «Цюрих» (SUI)
«Рейнджерс» (SCO) – «Бенфика» (POR)
КуПС (FIN) – «Санкт-Пельтен» (AUT)
«Валюр» (ISL) – «Славия» Прага (CZE)
«Бранн» (NOR) – «Русенгорд» (SWE)
«Кеге» (DEN) – «Ювентус» (ITA)

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Источник УЕФА
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