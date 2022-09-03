Ворскла-Харьков-2 узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка второго раунда женской Лиги чемпионов-2022/23. Матчи этой стадии пройдут 20/21 и 28/29 сентября, а победители получат путевки в групповой этап.

За путевку в групповую стадию поборется и украинская команда «Ворскла-Харьков-2». Соперником украинок станет албанская «Влазния».

Результаты жеребьевки

Путь представителей лиг

«Пари Сен-Жермен» (FRA) – «Хэкен» (SWE)

«Реал Сосьедад» (ESP) – «Бавария» (GER)

«Русенборг» (NOR) – «Реал» (ESP)

«Спарта» Прага (CZE) – «Рома» (ITA)

Путь чемпионов

«Ворскла-Харьков-2» (UKR) – «Влазния» (ALB)

«Сараево-2000» (BIH) – «Цюрих» (SUI)

«Рейнджерс» (SCO) – «Бенфика» (POR)

КуПС (FIN) – «Санкт-Пельтен» (AUT)

«Валюр» (ISL) – «Славия» Прага (CZE)

«Бранн» (NOR) – «Русенгорд» (SWE)

«Кеге» (DEN) – «Ювентус» (ITA)