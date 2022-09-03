Англия03 сентября 2022, 02:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Специя арендовала у Челси валлийского защитника
Итан Ампаду будет выступать в итальянском клубе
03 сентября 2022, 02:57 |
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Итальянская «Специя» арендовала у «Челси» валлийского защитника Итана Ампаду. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Валлиец уже поиграл на правах аренды в немецком «Лейпциге» и английском «Шеффилд Юнайтед».
Прошлый сезон Ампаду провел в итальянской «Венеции». Также валлиец вызывается в сборную своей страны.
Welcome @ethanamp26 👊🏻 pic.twitter.com/CtGjXdNxo1— Spezia Calcio (@acspezia) September 1, 2022
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