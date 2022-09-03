ОФИЦИАЛЬНО. Специя арендовала у Челси валлийского защитника

Итальянская «Специя» арендовала у «Челси» валлийского защитника Итана Ампаду. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Валлиец уже поиграл на правах аренды в немецком «Лейпциге» и английском «Шеффилд Юнайтед».

Прошлый сезон Ампаду провел в итальянской «Венеции». Также валлиец вызывается в сборную своей страны.