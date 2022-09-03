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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Специя арендовала у Челси валлийского защитника
Англия
03 сентября 2022, 02:57 |
49
0

ОФИЦИАЛЬНО. Специя арендовала у Челси валлийского защитника

Итан Ампаду будет выступать в итальянском клубе

03 сентября 2022, 02:57 |
49
0
ОФИЦИАЛЬНО. Специя арендовала у Челси валлийского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Специя» арендовала у «Челси» валлийского защитника Итана Ампаду. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Валлиец уже поиграл на правах аренды в немецком «Лейпциге» и английском «Шеффилд Юнайтед».

Прошлый сезон Ампаду провел в итальянской «Венеции». Также валлиец вызывается в сборную своей страны.

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Источник Sport.ua
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