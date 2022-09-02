Германия02 сентября 2022, 23:36 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:37
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Боруссия Дортмунд стала лидером Бундеслиги
«Шмели» победили в домашней игре 5-го тура сезона
02 сентября 2022, 23:36 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:37
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В поединке 5-го тура немецкого чемпионата дортмунды на своем поле выяснили отношения с «Хоффенхаймом». В матче состоялся только один гол – его на 16-й минуте забил Ройс. 1:0 – «Боруссия» отпраздновала победу.
Имея в активе ф12 очков, дортмунды поднялись на 1 место в таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» занимает 5-ю позицию, имея в активе 9 пунктов.
Чемпионат Германии. 5-й тур
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» - 1:0
Гол: Ройс, 16 (1:0).
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