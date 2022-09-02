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Германия
02 сентября 2022, 23:36 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:37
104
0

Боруссия Дортмунд стала лидером Бундеслиги

«Шмели» победили в домашней игре 5-го тура сезона

02 сентября 2022, 23:36 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:37
104
0
Боруссия Дортмунд стала лидером Бундеслиги
ФК Боруссия Дортмунд / автор неизвестен

В поединке 5-го тура немецкого чемпионата дортмунды на своем поле выяснили отношения с «Хоффенхаймом». В матче состоялся только один гол – его на 16-й минуте забил Ройс. 1:0 – «Боруссия» отпраздновала победу.

Имея в активе ф12 очков, дортмунды поднялись на 1 место в таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» занимает 5-ю позицию, имея в активе 9 пунктов.

Чемпионат Германии. 5-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» - 1:0

Гол: Ройс, 16 (1:0).

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чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд Хоффенхайм
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Источник Sport.ua
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