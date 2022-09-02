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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 23:16 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:24
84
0

Защитник Металлиста 1925: «Все мысли были о «Ворскле»

Игорь Курило – о ближайшей игре УПЛ с полтавчанами

02 сентября 2022, 23:16 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:24
84
0
Защитник Металлиста 1925: «Все мысли были о «Ворскле»
ФК Металлист 1925 / автор неизвестен

Защитник «Металлиста 1925» рассказал, как команда Валерия Кривенцова готовилась к матчу 3-го тура УПЛ с «Ворсклой».

«Неделя прошла так, что мы отдохнули один день, сразу после игры с «Черноморцем», а затем включились в работу. У нас все мысли были о «Ворскле», много разбирали их матчи на теориях, готовились к их схеме.

«Ворскла»? Это команда очень хорошего уровня. То, что они проиграли два матча сезона – это ни о чем не говорит. Они завтра выйдут максимально настроенные, будут хотеть победить, так же, как и мы», - рассказал Курило.

«Металлист 1925» в таблице чемпионата Украины занимает 8 место, имея 2 очка из шести возможных.

Игра «Металлист 1925» – «Ворскла» начнется 3 сентября в 15:00 по киевскому времени.

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Металлист 1925 Игорь Курило
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Источник Sport.ua
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