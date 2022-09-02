Беспощадно. УЕФА выписал клубам штрафы за нарушение правил финансового фейр

Как информирует пресс-служба УЕФА, за нарушение правил финансового фейр-плей денежное наказание понесли 8 клубов.

Наибольший штраф получил французский ПСЖ - парижане выплатят 10 млн евро. На 5 млн евро оштрафована римская Рома, на 4 млн евро – Интер из Милана, на 3,5 млн евро – Ювентус, на 2 млн евро – Милан. Бешикташ заплатит 600 тыс евро, а Марсель и Монако — по 300 тыс евро.

Клубы, попавшие в реестре оштрафованных, заключили так называемое мировое соглашение и согласились внести взносы на сумму 172 млн евро. 15% они выплатят в полном объеме, а оставшаяся сумма зависит от выполнения клубами пунктов, которые оговорены в договоре.