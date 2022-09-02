Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беспощадно. УЕФА выписал клубам штрафы за нарушение правил финансового фейр
Другие новости
02 сентября 2022, 22:32 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:33
929
0

Беспощадно. УЕФА выписал клубам штрафы за нарушение правил финансового фейр

Наказание постигло клубы Франции, Италии и Турции

02 сентября 2022, 22:32 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:33
929
0
Беспощадно. УЕФА выписал клубам штрафы за нарушение правил финансового фейр
UEFA / автор неизвестен

Как информирует пресс-служба УЕФА, за нарушение правил финансового фейр-плей денежное наказание понесли 8 клубов.

Наибольший штраф получил французский ПСЖ - парижане выплатят 10 млн евро. На 5 млн евро оштрафована римская Рома, на 4 млн евро – Интер из Милана, на 3,5 млн евро – Ювентус, на 2 млн евро – Милан. Бешикташ заплатит 600 тыс евро, а Марсель и Монако — по 300 тыс евро.

Клубы, попавшие в реестре оштрафованных, заключили так называемое мировое соглашение и согласились внести взносы на сумму 172 млн евро. 15% они выплатят в полном объеме, а оставшаяся сумма зависит от выполнения клубами пунктов, которые оговорены в договоре.

По теме:
Бензема – игрок года, Анчелотти – лучший тренер по версии УЕФА
УЕФА назвала тройку претендентов на приз игроку сезона
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
УЕФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Футбол | 02 сентября 2022, 13:55 17
Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова

Виктор остается в киевском клубе, а его контракт истекает менее чем через 12 месяцев…

ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
Бокс | 02 сентября 2022, 15:25 12
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

Аль-Айн Реброва не выиграл, Ярмоленко не забил. Чемпион стартовал в сезоне
Футбол | 02.09.2022, 18:55
Аль-Айн Реброва не выиграл, Ярмоленко не забил. Чемпион стартовал в сезоне
Аль-Айн Реброва не выиграл, Ярмоленко не забил. Чемпион стартовал в сезоне
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Бокс | 02.09.2022, 12:47
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Футбол | 01.09.2022, 21:55
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
01.09.2022, 07:43 4
Теннис
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 22
Футбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Источник: Динамо подпишет вингера из Ямайки
Источник: Динамо подпишет вингера из Ямайки
31.08.2022, 16:31 17
Футбол
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 18
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 19:00 2
Футбол
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности