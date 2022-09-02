Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Первой лиги отменен по неизвестным причинам
Украина. Первая лига
02 сентября 2022, 20:32 | Обновлено 02 сентября 2022, 20:43
454
0

Матч Первой лиги отменен по неизвестным причинам

«Чернигов» официально сообщил об отмене игры 2-го тура с «Горняком-Спорт»

02 сентября 2022, 20:32 | Обновлено 02 сентября 2022, 20:43
454
0
Матч Первой лиги отменен по неизвестным причинам
ФК Чернигов

Клуб Первой лиги «Чернигов» официально сообщил, что матч 2-го тура против клуба «Горняк-Спорта», запланированный на 4 сентября, не состоится:

«ФК Чернигов сообщает, что выездной матч 2-го тура Первой лиги с ФК «Горняк-Спорт», запланированный на 4 сентября, не состоится по неизвестным (по состоянию на 18:00 2 сентября) для нас причинам. Все разъяснения по этому вопросу мы дадим позже».

Интересно, что в 1-м туре не состоялся матч между «Полтавой» и «Горняком-Спорт» из-за того, что глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин не дал разрешение на проведение поединка.

По теме:
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Первая лига. Победа Кремня, ничья Мариуполя и Прикарпатья
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Первая лига Украины отмена матчей чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Чернигов Полтава Дмитрий Лунин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
Бокс | 02 сентября 2022, 15:25 12
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Футбол | 01 сентября 2022, 21:55 22
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?

Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»

«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
Футбол | 02.09.2022, 16:51
«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям
Футбол | 02.09.2022, 17:27
УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям
УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Футбол | 01.09.2022, 20:41
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
01.09.2022, 07:43 4
Теннис
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
31.08.2022, 18:20 16
Футбол
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 17
Футбол
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности