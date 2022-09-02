Матч Первой лиги отменен по неизвестным причинам

Клуб Первой лиги «Чернигов» официально сообщил, что матч 2-го тура против клуба «Горняк-Спорта», запланированный на 4 сентября, не состоится:

«ФК Чернигов сообщает, что выездной матч 2-го тура Первой лиги с ФК «Горняк-Спорт», запланированный на 4 сентября, не состоится по неизвестным (по состоянию на 18:00 2 сентября) для нас причинам. Все разъяснения по этому вопросу мы дадим позже».

Интересно, что в 1-м туре не состоялся матч между «Полтавой» и «Горняком-Спорт» из-за того, что глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин не дал разрешение на проведение поединка.