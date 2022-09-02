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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»
Англия
02 сентября 2022, 19:53 |
1845
2

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»

Тренер «Манчестер Сити» - о форварде команды

02 сентября 2022, 19:53 |
1845
2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу форварда команды Эрлинга Холанда:

«Месяц назад (после матча за Суперкубок Англии) он был настоящей катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ. Я не предсказатель. Не знаю, что случится завтра. Представьте, что может случиться через два года.

Мы в восторге от того, как он адаптируется. Не только Эрлинг, но и тренерский штаб, и персонал клуба важны в этом процессе. Они помогают новичкам адаптироваться. Его партнеры тоже очень хороши. Все это – самое важное.

Нагрузка? Ему 22 года. Он хорошо восстанавливается. Когда ему будет 32 года, это станет проблемой. В 22 года это не проблема».

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Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити
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Источник Manchester Evening News
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Комментарии 2
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umnuy2
Меня кумарят эти коментаторы по тв-То он Голланд то он Холланд,а в прошлой игре какой-то чипушила всю игру его на Сетанте Олланом называл...
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+2
andre_lui
Пеп конечно скромняга. Возьми Беседина хотя бы
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