Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу форварда команды Эрлинга Холанда:

«Месяц назад (после матча за Суперкубок Англии) он был настоящей катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ. Я не предсказатель. Не знаю, что случится завтра. Представьте, что может случиться через два года.

Мы в восторге от того, как он адаптируется. Не только Эрлинг, но и тренерский штаб, и персонал клуба важны в этом процессе. Они помогают новичкам адаптироваться. Его партнеры тоже очень хороши. Все это – самое важное.

Нагрузка? Ему 22 года. Он хорошо восстанавливается. Когда ему будет 32 года, это станет проблемой. В 22 года это не проблема».