Англия02 сентября 2022, 19:15 |
72
0
ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Обамеянг очень хотел вернуться в АПЛ»
Наставник «Челси» - о трансфере Пьера-Эмерика Обамеянга
02 сентября 2022, 19:15 |
72
0
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал подписание форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2022, 20:00 30
Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного
Футбол | 01 сентября 2022, 21:55 22
Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»
Футбол | 02.09.2022, 16:51
Футбол | 01.09.2022, 21:34
Баскетбол | 02.09.2022, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 23:35
02.09.2022, 15:25 11
01.09.2022, 11:30
02.09.2022, 12:10
31.08.2022, 21:57 17
01.09.2022, 23:07 22
31.08.2022, 18:20 16
31.08.2022, 22:35 18