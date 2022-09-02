Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Обамеянг очень хотел вернуться в АПЛ»
Англия
02 сентября 2022, 19:15 |
72
0

ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Обамеянг очень хотел вернуться в АПЛ»

Наставник «Челси» - о трансфере Пьера-Эмерика Обамеянга

02 сентября 2022, 19:15 |
72
0
ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Обамеянг очень хотел вернуться в АПЛ»
ФК Челси. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал подписание форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга:

По теме:
ВИДЕО. Евробаскет. Украина – Великобритания – 90:61. Обзор матча
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
Томас Тухель Пьер-Эмерик Обамеянг Челси видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Футбол | 01 сентября 2022, 20:00 30
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн

Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного

Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Футбол | 01 сентября 2022, 21:55 22
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?

Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»

«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
Футбол | 02.09.2022, 16:51
«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Футбол | 01.09.2022, 21:34
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 02.09.2022, 12:00
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 11
Бокс
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 17
Футбол
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
31.08.2022, 18:20 16
Футбол
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
31.08.2022, 22:35 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности