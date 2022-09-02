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  4. Тренер Динамо U-19: «Диалло - не наш игрок. Решает тренер первой команды»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 17:52 |
1172
2

Тренер Динамо U-19: «Диалло - не наш игрок. Решает тренер первой команды»

Игорь Костюк рассказал о ситуации молодого игрока

02 сентября 2022, 17:52 |
1172
2
Тренер Динамо U-19: «Диалло - не наш игрок. Решает тренер первой команды»
ФК Динамо Киев

Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк по итогам победы над «Зарей» U-19 6:1 рассказал о том, что не рассчитывает на хавбека Самба Диалло.

В минувшем сезоне игрок был лидером юношеской команды, а сейчас киевский клуб заявил его на чемпионат, но не для команды U-19.

- Три игрока из первой команды для усиления - это разовая акция или вы и дальше будете привлекать их?

– Эти игроки тренируются с первой командой, но имеют недостаточно игровой практики. Поэтому им нужно играть, и тренеры первой команды дают эту игровую практику, чтобы они были в тонусе и в любой момент могли усилить основной состав.

– «Динамо» заявило на сезон Самбу Диалло. Можете прояснить ситуацию, рассчитывают ли на него в клубе и, в частности, в команде U19?

- Самба – это не игрок U19. Это решение тренерского штаба первой команды. Я считаю, что это игрок, который может прибавить яркости, скорости и креатива в атаке.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Самба Диалло Игорь Костюк
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Источник ФК Динамо Киев
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Тарас Чубак
Зараз він Динамо дуже в тему
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