Тренер Динамо U-19: «Диалло - не наш игрок. Решает тренер первой команды»
Игорь Костюк рассказал о ситуации молодого игрока
Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк по итогам победы над «Зарей» U-19 6:1 рассказал о том, что не рассчитывает на хавбека Самба Диалло.
В минувшем сезоне игрок был лидером юношеской команды, а сейчас киевский клуб заявил его на чемпионат, но не для команды U-19.
- Три игрока из первой команды для усиления - это разовая акция или вы и дальше будете привлекать их?
– Эти игроки тренируются с первой командой, но имеют недостаточно игровой практики. Поэтому им нужно играть, и тренеры первой команды дают эту игровую практику, чтобы они были в тонусе и в любой момент могли усилить основной состав.
– «Динамо» заявило на сезон Самбу Диалло. Можете прояснить ситуацию, рассчитывают ли на него в клубе и, в частности, в команде U19?
- Самба – это не игрок U19. Это решение тренерского штаба первой команды. Я считаю, что это игрок, который может прибавить яркости, скорости и креатива в атаке.
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