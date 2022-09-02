ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал защитника Бенфики Вертонгена

«Андерлехт» официально сообщил о подписании контракта с экс-защитником «Бенфики» Яном Вертонгеном. Соглашение рассчитано на два года.

Вертонген перешел в «Андерлехт» в качестве свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Бенфикой», за которую выступал с 2020 года.

В прошлом сезоне на счету 35-летнего бельгийца 46 матчей за «Бенфику» во всех турнирах.