Бельгия02 сентября 2022, 17:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал защитника Бенфики Вертонгена
Бельгийский защитник покидает Лиссабон
02 сентября 2022, 17:40 |
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«Андерлехт» официально сообщил о подписании контракта с экс-защитником «Бенфики» Яном Вертонгеном. Соглашение рассчитано на два года.
Вертонген перешел в «Андерлехт» в качестве свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Бенфикой», за которую выступал с 2020 года.
В прошлом сезоне на счету 35-летнего бельгийца 46 матчей за «Бенфику» во всех турнирах.
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