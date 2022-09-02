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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал защитника Бенфики Вертонгена
Бельгия
02 сентября 2022, 17:40 |
98
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал защитника Бенфики Вертонгена

Бельгийский защитник покидает Лиссабон

02 сентября 2022, 17:40 |
98
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал защитника Бенфики Вертонгена
ФК Андерлехт. Ян Вертонген

«Андерлехт» официально сообщил о подписании контракта с экс-защитником «Бенфики» Яном Вертонгеном. Соглашение рассчитано на два года.

Вертонген перешел в «Андерлехт» в качестве свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Бенфикой», за которую выступал с 2020 года.

В прошлом сезоне на счету 35-летнего бельгийца 46 матчей за «Бенфику» во всех турнирах.

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Андерлехт Бенфика Ян Вертонген трансферы
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Источник ФК Андерлехт
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