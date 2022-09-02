Динамо U-19 разгромило Зарю U-19, Вячеслав Суркис пропустил 6 голов

Состоялся матч Юношеского чемпионата Украины между «Динамо» U-19 и «Зарей» U-19. Уверенную победу со счетом 6:1 одержали киевляне.

Отметим хет-трик хавбека Александра Яцыка. Ранее Яцык и Царенко успели дебютировать за первую команду в Лиге чемпионов.

Любопытно, что в воротах «Зари» играл Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса. Ранее ряд юных футболистов «Динамо» перешли в «Зарю».

Чемпионат юношеских команд. 3-й тур

«Заря» (Луганск) – «Динамо» (Киев) – 1:6

Голы: Лобко (70) – Маткевич (18), Яцык (26, 68, 72), Горбач (63, 78).

«Заря»: Суркис, Коробов, Захарченко (Токарь, 61), Руденко (Кузьменко, 78), Дикий, Ищенко, Долбнев (Осипенко, 61), Билый (Чубов, 87), Кузык (Лобко, 61), Пашко, Калын

«Динамо»: Игнатенко, Бенедюк, Боль, Филатов, Котуха, Малыш, Яцык (Янчишин, 75), Царенко (Саленко, 75), Кремчанин (Слесар, 84), Маткевич (Гусев, 60), Горбач (Зоренко, 84)