Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
Бельгия
02 сентября 2022, 16:51 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:09
494
1

«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге

Игрок может уже сегодня дебютировать в команде

02 сентября 2022, 16:51 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:09
494
1
«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге
ФК Брюгге

Форвард Роман Яремчук рассказал о своем переходе из «Бенфики» в «Брюгге». Украинец подписал контракт на четыре года.

«Я очень рад быть в «Брюгге», перешел в эту команду, чтобы выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов. Кроме того, для меня важна атмосфера на стадионе. В Бельгии много молодых и талантливых игроков, здесь более открытый футбол».

«Что касается «Бенфики», то это действительно большой клуб, и ты это чувствуешь, когда находишься там. Ты чувствуешь давление болельщиков и руководства клуба. Я получил там хороший опыт, забил несколько важных голов», - сказал Яремчук.

Игрок стал рекордным приобретением в истории клуба.

По теме:
Будет дебют? Яремчук - в заявке Брюгге на матч чемпионата Бельгии
ВИДЕО. Первый день в новой команде. Как Яремчука приняли в Брюгге
ФОТО. Два украинца в команде. Яремчук и Соболь на тренировке Брюгге
Брюгге Роман Яремчук чемпионат Бельгии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Брюгге
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»
Футбол | 02 сентября 2022, 15:33 2
Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»
Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»

Пока футболист остается в киевской команде

Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Бокс | 02 сентября 2022, 12:47 0
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа

Этот бой маловероятен

Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Футбол | 02.09.2022, 13:55
Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Футбол | 01.09.2022, 23:07
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Футбол | 01.09.2022, 21:55
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолій Чорнобук
Bravo!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
01.09.2022, 15:05 58
Футбол
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 17
Футбол
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
01.09.2022, 18:11
Война
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности