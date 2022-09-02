«Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ». Яремчук рассказал о переходе в Брюгге

Форвард Роман Яремчук рассказал о своем переходе из «Бенфики» в «Брюгге». Украинец подписал контракт на четыре года.

«Я очень рад быть в «Брюгге», перешел в эту команду, чтобы выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов. Кроме того, для меня важна атмосфера на стадионе. В Бельгии много молодых и талантливых игроков, здесь более открытый футбол».

«Что касается «Бенфики», то это действительно большой клуб, и ты это чувствуешь, когда находишься там. Ты чувствуешь давление болельщиков и руководства клуба. Я получил там хороший опыт, забил несколько важных голов», - сказал Яремчук.

Игрок стал рекордным приобретением в истории клуба.