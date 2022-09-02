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  4. Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Англия
02 сентября 2022, 16:30 |
337
0

Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда

Новый трансферный рекорд

02 сентября 2022, 16:30 |
337
0
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси потратил больше всех

Клубы АПЛ в течение летнего трансферного окна установили новый рекорд, потратив на новых игроков 1,9 миллиарда фунтов.

Это на 500 миллионов больше, чем рекорд 2017 года. Более того, клубы АПЛ потратили больше, чем клубы Бундеслиги, Серии A и Ла Лиги вместе взятые.

9 из 20-ти клубов АПЛ потратили минувшим летом более 100 миллионов фунтов. Больше всех потратил «Челси» - 278 миллионов фунтов.

В топ-3 главных транжир МЮ (227 миллионов) и «Вест Хэм» (179 миллионов).

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Источник Sky Sports
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