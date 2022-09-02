Швед и Траоре - в запасе Шахтера на матч УПЛ с Рухом

В 17:00 начнется матч 3-го тура чемпионата Украины между «Рухом» и «Шахтером». В запасе гостей отметим новичка Марьяна Шведа, а также легионера Лассину Траоре.

На этой неделе стало известно, что форвард решил остаться в украинской команде.

Рух: Панькив, Дидык, Федорчук, Рунич, Соломон, Климчук, Притула, Сапуга, Лях, Сыч, Слюсар

В запасе: Герега, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабин, Пидгурский, Федор, Холод, Мысык

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сикан

В запасе: Пятов, Шевченко, Тейлор, Фарина, Козик, Очеретько, Топалов, Джурасек, Зубков, Швед, Траоре