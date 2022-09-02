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  4. Швед и Траоре - в запасе Шахтера на матч УПЛ с Рухом
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 16:03 |
381
0

Швед и Траоре - в запасе Шахтера на матч УПЛ с Рухом

Первый матч 3-го тура чемпионата Украины

02 сентября 2022, 16:03 |
381
0
Швед и Траоре - в запасе Шахтера на матч УПЛ с Рухом
ФК Шахтер

В 17:00 начнется матч 3-го тура чемпионата Украины между «Рухом» и «Шахтером». В запасе гостей отметим новичка Марьяна Шведа, а также легионера Лассину Траоре.

На этой неделе стало известно, что форвард решил остаться в украинской команде.

Рух: Панькив, Дидык, Федорчук, Рунич, Соломон, Климчук, Притула, Сапуга, Лях, Сыч, Слюсар

В запасе: Герега, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабин, Пидгурский, Федор, Холод, Мысык

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сикан

В запасе: Пятов, Шевченко, Тейлор, Фарина, Козик, Очеретько, Топалов, Джурасек, Зубков, Швед, Траоре

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Источник Sport.ua
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