Швед и Траоре - в запасе Шахтера на матч УПЛ с Рухом
Первый матч 3-го тура чемпионата Украины
В 17:00 начнется матч 3-го тура чемпионата Украины между «Рухом» и «Шахтером». В запасе гостей отметим новичка Марьяна Шведа, а также легионера Лассину Траоре.
На этой неделе стало известно, что форвард решил остаться в украинской команде.
Рух: Панькив, Дидык, Федорчук, Рунич, Соломон, Климчук, Притула, Сапуга, Лях, Сыч, Слюсар
В запасе: Герега, Таллес, Довгий, Бойчук, Карабин, Пидгурский, Федор, Холод, Мысык
Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Петряк, Сикан
В запасе: Пятов, Шевченко, Тейлор, Фарина, Козик, Очеретько, Топалов, Джурасек, Зубков, Швед, Траоре
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»
«Трабзонспор» дает за форварда 10 млн евро + 20% с последующей продажи