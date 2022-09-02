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  4. Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 15:33 |
758
2

Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»

Пока футболист остается в киевской команде

02 сентября 2022, 15:33 |
758
2
Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Александр Яковенко рассказал о том, что по его информации, у защитника «Динамо» Ильи Забарного все еще нет представителя, который занимался бы трансферными вопросами.

«Насколько я понимаю, Забарным никто не занимается. У него нет агента, нет представителей, которые работали бы в этом направлении».

«И Забарный - дорогое удовольствие, «Динамо» ожидает за него большую сумму. Как и «Шахтер» с Мудриком, клуб просит за своего таланта большие деньги».

«Конечно, «Динамо» ожидает за него большие деньги», - сказал Яковенко.

Вчера президент клуба Игорь Суркис заявил, что предложений по Забарному не поступало.

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Динамо Киев Илья Забарный Александр Яковенко
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 2
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Віталій Яценко
Тільки Забарний майже на 2 роки молдше за Мудрика і за плечима 2 ЛЧ, ЧЕ. Він вже 2 роки є гравцем старту свого клубу і Збірної. Тоді як Мудрик в 21 тільки на старті кар'єри в своєму клубі і Збірній.
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Тарас Чубак
Забарний вже досяг стелі у Динамо, тепер рівень команди буде тягнути його тільки вниз, і це показали останні матчі де він сам виглядав дуже невпевнено. Проте хто б там і що не казав, він дійсно талант, да і просто так ніхто б не ставив його у різні рейтинги талановитих гравців. Та функціонери з Динамо не розуміють, що дорожче ніж зараз він коштувати в Динамо не буде бо рівень команди тільки падає, а головне що частину ціни складає його юний вік, та чим далі тим ця частка буде менша
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