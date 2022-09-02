Футбольный агент: «Забарным никто не занимается, у него нет агента»

Футбольный агент Александр Яковенко рассказал о том, что по его информации, у защитника «Динамо» Ильи Забарного все еще нет представителя, который занимался бы трансферными вопросами.

«Насколько я понимаю, Забарным никто не занимается. У него нет агента, нет представителей, которые работали бы в этом направлении».

«И Забарный - дорогое удовольствие, «Динамо» ожидает за него большую сумму. Как и «Шахтер» с Мудриком, клуб просит за своего таланта большие деньги».

«Конечно, «Динамо» ожидает за него большие деньги», - сказал Яковенко.

Вчера президент клуба Игорь Суркис заявил, что предложений по Забарному не поступало.