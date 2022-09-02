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Англия
02 сентября 2022, 11:36 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:42
1147
0

ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал форварда сборной Италии

Уилфрид Ньонто присоединился к «Лидсу»

02 сентября 2022, 11:36 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:42
1147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал форварда сборной Италии
ФК Лидс. Уилфрид Ньонто

Итальянский нападающий Уилфрид Ньонто присоединился к «Лидсу».

«Лидс» перед закрытием окна завершил трансфер Ньонто из «Цюриха», сообщает официальный сайт клуба. Уилфрид в экстренном порядке получил право на работу в Англии и подписал контракт на 5 лет.

«Цюрих» в начале лета 2022 просил за 18-летнего форварда около 20 миллионов евро, но в итоге продал за 4,5 млн + процент со следующих продаж игрока.

Ньонто является воспитанником «Интера». Два года назад он отправился в «Цюрих», где стал чемпионом Швейцарии. Универсальный форвард в июне дебютировал за сборную Италии, забил в ворота Германии и стал самым молодым голеадором в истории команды.

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Источник ФК Лидс
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