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02 сентября 2022, 10:47 |
85
0

Металлист 1925 U-19 – Ворскла U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19

02 сентября 2022, 10:47 |
85
0
Металлист 1925 U-19 – Ворскла U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

В пятницу, 2 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины U-19, в котором юниоры «Металлист 1925» сыграют против юниоров «Ворсклы». 

Стартовый свисток прозвучит в 11:25 по Киеву.

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Источник ФК Металлист 1925
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