Молодежные турниры02 сентября 2022, 10:47 |
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Металлист 1925 U-19 – Ворскла U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19
02 сентября 2022, 10:47 |
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В пятницу, 2 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Украины U-19, в котором юниоры «Металлист 1925» сыграют против юниоров «Ворсклы».
Стартовый свисток прозвучит в 11:25 по Киеву.
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