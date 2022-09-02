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Англия
02 сентября 2022, 10:12 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:29
802
0

ВИДЕО. Трансферное безумие в последний день переходов, ставим на Боруссию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 сентября 2022, 10:12 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:29
802
0
ВИДЕО. Трансферное безумие в последний день переходов, ставим на Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Обамеянг перешел из Барселоны в Челси
2. Маркос Алонсо отправился в Барселону
3. Ливерпуль взял в аренду у Ювентуса бразильского хавбека
4. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала
5. Дест отправился в аренду в Милан
6. Прогноз матча Боруссия Дортмунд - Гоффенхайм

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

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Источник Sport.ua
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