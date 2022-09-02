Англия02 сентября 2022, 10:12 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:29
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ВИДЕО. Трансферное безумие в последний день переходов, ставим на Боруссию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
02 сентября 2022, 10:12 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:29
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1. Обамеянг перешел из Барселоны в Челси
2. Маркос Алонсо отправился в Барселону
3. Ливерпуль взял в аренду у Ювентуса бразильского хавбека
4. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала
5. Дест отправился в аренду в Милан
6. Прогноз матча Боруссия Дортмунд - Гоффенхайм
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