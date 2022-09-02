Третий бомбардир лиги. Украинский форвард сделал дубль в чемпионате Грузии
Станислав Беленький дважды забил за Динамо Тбилиси в игре с Локомотивом Тб
В четверг, 1 сентября, «Динамо» Тбилиси в домашнем матче чемпионата Грузии разгромило «Локомотив» Тбилиси (5:0).
Два гола в этом поединке забил украинский форвард Станислав Беленький.
Украинец отметился голами на 35-й и 39-й минутах. У него в активе 9 голов в турнире (4 из них забито с пенальти). Станислав занимает 3-е место в списке бомбардиров.
После 24 матчей «Динамо» Тбилиси занимает 2-е место в чемпионате Грузии, отставая от «Динамо» Батуми на 7 очков.
Чемпионат Грузии. 24-й тур, 1 сентября
Динамо Тбилиси – Локомотив Тбилиси – 5:0
Голы: Улад Омар, 17, 32, Беленький, 35, 39, Габедава, 83.
Турнирная таблица
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