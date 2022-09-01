Без Малиновского. Руслан не попал в основной состав Аталанты

«Аталанта» в 21:45 начнет матч 4-го тура чемпионата Италии против «Торино». Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе на эту встречу.

Несмотря на проблемы в отношениях с наставником, Руслан в трех турах забил гол и сделал результативную передачу. В двух прошлых турах полузащитник выходил в основе.

СМИ сообщают, что итальянский клуб принял решение не отпускать Малиновского, несмотря на истекающий контракт и желание игрока уйти.