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Италия
01 сентября 2022, 21:01 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:02
1128
0

Без Малиновского. Руслан не попал в основной состав Аталанты

Украинец остался на лавке запасных

01 сентября 2022, 21:01 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:02
1128
0
Без Малиновского. Руслан не попал в основной состав Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в 21:45 начнет матч 4-го тура чемпионата Италии против «Торино». Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе на эту встречу.

Несмотря на проблемы в отношениях с наставником, Руслан в трех турах забил гол и сделал результативную передачу. В двух прошлых турах полузащитник выходил в основе.

СМИ сообщают, что итальянский клуб принял решение не отпускать Малиновского, несмотря на истекающий контракт и желание игрока уйти.

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Руслан Малиновский Аталанта чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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