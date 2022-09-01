Италия01 сентября 2022, 21:01 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:02
1128
0
Без Малиновского. Руслан не попал в основной состав Аталанты
Украинец остался на лавке запасных
01 сентября 2022, 21:01 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:02
1128
0
«Аталанта» в 21:45 начнет матч 4-го тура чемпионата Италии против «Торино». Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе на эту встречу.
Несмотря на проблемы в отношениях с наставником, Руслан в трех турах забил гол и сделал результативную передачу. В двух прошлых турах полузащитник выходил в основе.
СМИ сообщают, что итальянский клуб принял решение не отпускать Малиновского, несмотря на истекающий контракт и желание игрока уйти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2022, 23:35 0
31 августа состоялись матчи 5-го тура АПЛ, и канониры сохранили лидерство
Футбол | 01 сентября 2022, 10:33 29
25-летний футболист возвращается в чемпионат Украины
Футбол | 01.09.2022, 18:30
Футбол | 01.09.2022, 21:17
Футбол | 31.08.2022, 22:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 16:31 17
31.08.2022, 09:00 2
31.08.2022, 12:20 11
Бокс
01.09.2022, 00:19 7
31.08.2022, 12:55 2
31.08.2022, 14:41 12
30.08.2022, 22:40 11