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Испания
01 сентября 2022, 20:28 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:41
423
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия взяла в аренду хавбека РБ Лейпциг

Из Германии в Испанию вернулся Илайш Мориба

01 сентября 2022, 20:28 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:41
423
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия взяла в аренду хавбека РБ Лейпциг
Twitter. Илайш Мориба

Испанская Валенсия арендовала 19-летнего полузащитника Илайша Мориба.

«Быки» подписали уроженца Гвинеи Мориба летом прошлого года. В январе этого года Валенсия арендовала Илайша, имеющего испанское гражданство, до завершения предыдущего сезона-2021/2022. Затем игрок вернулся в стан «летучих мышей», но, как оказалось, ко двору он там не пришелся, и вновь отправился в Валенсию.

Соглашение по аренде Мориба рассчитано до завершения нынешнего сезона-2022/2023.

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Источник ФК Валенсия
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