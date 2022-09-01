ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия взяла в аренду хавбека РБ Лейпциг

Испанская Валенсия арендовала 19-летнего полузащитника Илайша Мориба.

«Быки» подписали уроженца Гвинеи Мориба летом прошлого года. В январе этого года Валенсия арендовала Илайша, имеющего испанское гражданство, до завершения предыдущего сезона-2021/2022. Затем игрок вернулся в стан «летучих мышей», но, как оказалось, ко двору он там не пришелся, и вновь отправился в Валенсию.

Соглашение по аренде Мориба рассчитано до завершения нынешнего сезона-2022/2023.