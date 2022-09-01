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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 19:05 | Обновлено 01 сентября 2022, 19:09
1019
2

Остался только один клуб. Довбиком интересуется команда из Турции

Интересен ли игроку «Трабзонспор»?

01 сентября 2022, 19:05 | Обновлено 01 сентября 2022, 19:09
1019
2
Остался только один клуб. Довбиком интересуется команда из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Бурбаса, среди претендентов на форварда «Днепра-1» Артема Довбика остался только турецкий «Трабзонсор».

У клуба были предложения от «Штутгарта» и «Аугсбурга», но представители Бундеслиги не были готовы ждать до последнего дня, поэтому они отказались от варианта с украинцем.

Кроме того, отпали все варианты с клубами Серии A. Остался только «Трабзонсор», который ведет переговоры с «Днепром-1» и самим Довбиком.

Артем заявил Бурбасу, что не против перебраться в чемпионат Турции. Трансферное окно в Турции завершается через неделю, поэтому у сторон есть время.

Ранее нападающий заявил, что хочет прямо сейчас покинуть «Днепр-1».

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Артем Довбик Днепр-1 Трабзонспор
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 2
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coba777
Туреччина це болото. Застрягне і жодних перспектив.
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+4
20052011
Но, ведь нет той игры, которая могла бы заинтересовать иностранный клуб, особенно это касается еврокубков. Это же должны понимать и игрок и клуб. Или береза и есть береза. Каким был депутатом, такой же из него и руководитель. Видать за период властвования шоколадного мародера настрогал денег, а умишка не хватает...
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-1
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