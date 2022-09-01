Остался только один клуб. Довбиком интересуется команда из Турции
Интересен ли игроку «Трабзонспор»?
По информации журналиста Игоря Бурбаса, среди претендентов на форварда «Днепра-1» Артема Довбика остался только турецкий «Трабзонсор».
У клуба были предложения от «Штутгарта» и «Аугсбурга», но представители Бундеслиги не были готовы ждать до последнего дня, поэтому они отказались от варианта с украинцем.
Кроме того, отпали все варианты с клубами Серии A. Остался только «Трабзонсор», который ведет переговоры с «Днепром-1» и самим Довбиком.
Артем заявил Бурбасу, что не против перебраться в чемпионат Турции. Трансферное окно в Турции завершается через неделю, поэтому у сторон есть время.
Ранее нападающий заявил, что хочет прямо сейчас покинуть «Днепр-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще одна часть сделки по Кабаеву
31 августа состоялись матчи 5-го тура АПЛ, и канониры сохранили лидерство