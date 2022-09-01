Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Малиновский сказал Аталанте и тренеру, что хочет уйти
Италия
01 сентября 2022, 18:49 |
58
0

Источник: Малиновский сказал Аталанте и тренеру, что хочет уйти

У сторон почти не осталось времени

01 сентября 2022, 18:49 |
58
0
Источник: Малиновский сказал Аталанте и тренеру, что хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Руслан Малиновский в личном разговоре с руководством «Аталанты» и тренером Джан Пьеро Гасперини заявил, что хочет сейчас покинуть команду.

На украинского хавбека претендует только «Марсель», который предлагает около 22-х миллионов евро. «Аталанта» пока не соглашается с такой суммой.

Малиновский не планирует продлевать контракт, который завершается летом 2023 года, поэтому клуб рискует потом потерять футболиста бесплатно.

Однако у сторон осталось очень мало времени, чтобы согласовать трансфер.

По теме:
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта готова продать Малиновского в Марсель за 25 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Йосип Иличич покинул Аталанту
Аталанта Руслан Малиновский Марсель
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Чистий підкаст
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 01 сентября 2022, 11:45 5
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года

В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
Футбол | 01 сентября 2022, 10:33 29
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером

25-летний футболист возвращается в чемпионат Украины

Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
Футбол | 01.09.2022, 13:10
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Футбол | 01.09.2022, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Футбол | 01.09.2022, 15:05
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
01.09.2022, 00:19 7
Волейбол
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
31.08.2022, 03:25 4
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 09:00 2
Футбол
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
30.08.2022, 21:15 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
31.08.2022, 23:26 9
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности