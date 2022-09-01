Источник: Малиновский сказал Аталанте и тренеру, что хочет уйти
У сторон почти не осталось времени
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Руслан Малиновский в личном разговоре с руководством «Аталанты» и тренером Джан Пьеро Гасперини заявил, что хочет сейчас покинуть команду.
На украинского хавбека претендует только «Марсель», который предлагает около 22-х миллионов евро. «Аталанта» пока не соглашается с такой суммой.
Малиновский не планирует продлевать контракт, который завершается летом 2023 года, поэтому клуб рискует потом потерять футболиста бесплатно.
Однако у сторон осталось очень мало времени, чтобы согласовать трансфер.
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