Источник: Малиновский сказал Аталанте и тренеру, что хочет уйти

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Руслан Малиновский в личном разговоре с руководством «Аталанты» и тренером Джан Пьеро Гасперини заявил, что хочет сейчас покинуть команду.

На украинского хавбека претендует только «Марсель», который предлагает около 22-х миллионов евро. «Аталанта» пока не соглашается с такой суммой.

Малиновский не планирует продлевать контракт, который завершается летом 2023 года, поэтому клуб рискует потом потерять футболиста бесплатно.

Однако у сторон осталось очень мало времени, чтобы согласовать трансфер.