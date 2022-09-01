Будет дебют? Яремчук - в заявке Брюгге на матч чемпионата Бельгии

2 сентября «Брюгге» проведет матч 7-го тура чемпионата Бельгии против «Серкль Брюгге». Украинский форвард Роман Яремчук попал в заявку на матч.

Игрок может дебютировать в составе новой команды. На этой неделе Яремчук перешел в «Брюгге» за рекордные для клуба 16 миллионов евро.

Кроме того, в заявке украинский защитник Эдуард Соболь.