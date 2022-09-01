Бельгия01 сентября 2022, 18:29 |
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Будет дебют? Яремчук - в заявке Брюгге на матч чемпионата Бельгии
Роман, скорее всего, дебютирует в новой команде
01 сентября 2022, 18:29 |
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2 сентября «Брюгге» проведет матч 7-го тура чемпионата Бельгии против «Серкль Брюгге». Украинский форвард Роман Яремчук попал в заявку на матч.
Игрок может дебютировать в составе новой команды. На этой неделе Яремчук перешел в «Брюгге» за рекордные для клуба 16 миллионов евро.
Кроме того, в заявке украинский защитник Эдуард Соболь.
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