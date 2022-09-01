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  4. Будет дебют? Яремчук - в заявке Брюгге на матч чемпионата Бельгии
Бельгия
01 сентября 2022, 18:29 |
152
0

Будет дебют? Яремчук - в заявке Брюгге на матч чемпионата Бельгии

Роман, скорее всего, дебютирует в новой команде

01 сентября 2022, 18:29 |
152
0
Будет дебют? Яремчук - в заявке Брюгге на матч чемпионата Бельгии
twitter.com/ClubBrugge

2 сентября «Брюгге» проведет матч 7-го тура чемпионата Бельгии против «Серкль Брюгге». Украинский форвард Роман Яремчук попал в заявку на матч.

Игрок может дебютировать в составе новой команды. На этой неделе Яремчук перешел в «Брюгге» за рекордные для клуба 16 миллионов евро.

Кроме того, в заявке украинский защитник Эдуард Соболь.

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Роман Яремчук Брюгге чемпионат Бельгии по футболу
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Источник Sport.ua
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