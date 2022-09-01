Юрий ГУРА: «Победа над Минаем далась труднее»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал успешный старт нового сезона УПЛ (победы над «Ингульцом» и «Минаем»):

– В первых двух матчах набрано максимум очков. Ожидали, что все сложится именно так?

– Ожидал, конечно. Это можно сказать о любом тренере, и я – не исключение. Победы ждешь в каждом матче, однако бывает, что не всегда складывается. Приятно, что на старте нам это удалось.

– Победа над кем из соперников – «Ингульцом» или «Минаем» - далась труднее?

– Думаю, что над «Минаем». Все потому, что судьба матча решилась только на последних минутах. Не сказал бы, что эта игра была сверхтяжелой или проблемной. Допустили ошибки – вот тогда и возникла проблема. А так в целом смотрелись неплохо.