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01 сентября 2022, 09:37 |
353
0

Рух U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19

01 сентября 2022, 09:37 |
353
0
Рух U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 1 сентября, состоится матч чемпионата Украины U-19, в котором юниоры «Руха» сыграют против юниоров «Шахтера». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

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