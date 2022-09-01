Молодежные турниры01 сентября 2022, 09:37 |
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Рух U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19
01 сентября 2022, 09:37 |
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В четверг, 1 сентября, состоится матч чемпионата Украины U-19, в котором юниоры «Руха» сыграют против юниоров «Шахтера». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
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