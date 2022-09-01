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  4. Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
ATP
01 сентября 2022, 09:25 |
149
1

Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира

Украинец выиграл сет и вел с брейком во втором, но увы

01 сентября 2022, 09:25 |
149
1
Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
ФТУ. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (Украина, ATP 307) завершил свое выступление на хардовом челленджере в Нонтхабури (Таиланд). В 1/8 финала Илья проиграл Омару Ясике (Австралия, ATP 367).

АТР челленджер Нонтхабури (Таиланд). Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Омар Ясика (Австралия) – 6:2, 3:6, 4:6

Илья выиграл первый сет и лидировал во втором со счетом 3:1, но проиграл 5 геймов подряд. Отметим, что вчера, 31 августа, при счете 1:0 (30:15) на подаче украинца матч был прерван из-за дождя и перенесен на сегодня, 1 сентября.

Для украинского теннисиста это пятая неудачная попытка выйти в четвертьфинал турнира. Ранее он проиграл в 1/8 финала на челленджерах в Нур-Султане (Казахстан), Сеговии (Испания), Гродзиск-Мазовецком (Польша) и на первом турнире на этих кортах в Нонтхабури.

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ATP Нонтхабури Илья Марченко
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Источник Sport.ua
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