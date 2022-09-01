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Англия
01 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:17
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Сандерленд арендовал вингера Манчестер Юнайтед

Амад Диалло доиграет сезон в футболке «черных котов»

01 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:17
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Сандерленд арендовал вингера Манчестер Юнайтед
Instagram. Амад Диалло

Пресс-служба «Сандерленда» объявила о переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло.

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара отдан в аренду до конца текущего сезона.

«Сандерленд» в данный момент идет на 14 месте в Чемпионшипе. Команда добыла повышение во второй дивизион в прошлом сезоне, добыв победу в финале плей-офф Лиги 1.

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Источник Sport.ua
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