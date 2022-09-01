Сандерленд арендовал вингера Манчестер Юнайтед

Пресс-служба «Сандерленда» объявила о переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло.

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара отдан в аренду до конца текущего сезона.

«Сандерленд» в данный момент идет на 14 месте в Чемпионшипе. Команда добыла повышение во второй дивизион в прошлом сезоне, добыв победу в финале плей-офф Лиги 1.