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  4. Георгий СУДАКОВ: «Думаю, с Рухом нам будет тяжело»
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 22:16 | Обновлено 31 августа 2022, 22:17
112
0

Георгий СУДАКОВ: «Думаю, с Рухом нам будет тяжело»

Хавбек «Шахтера» - о следующем матче в УПЛ

31 августа 2022, 22:16 | Обновлено 31 августа 2022, 22:17
112
0
Георгий СУДАКОВ: «Думаю, с Рухом нам будет тяжело»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожидаиями от матча третьего тура УПЛ против «Руха» (2 сентября):

«Готовимся в позитивном настроении, потому что уже выиграли первую игру. Готовимся как обычно, в хорошем настроении, думаем только о победе.

Сегодняшняя тренировка была направлена ​​больше на тактику, разбирали игру «Руха», смотрели, как они действуют. От этого отталкивались и будем строить свою игру.

Соперник? «Рух» проиграл две игры, но у них молодая, амбициозная команда. Я с ними тренировался в течение месяца, хорошо знаю всех ребят. Думаю, что будет непростая игра. Они играют в неплохой футбол, есть много талантливых ребят, поэтому, думаю, будет тяжело. Но наш тренерский штаб хорошо разобрал «Рух», я считаю, что мы должны их обыгрывать и добывать 3 очка.

Мы готовы к интенсивному графику, у нас есть ротация, это не будет проблемой. Будет немного трудно, но это поможет выйти на новый уровень».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Рух Львов Рух - Шахтер Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Шахтер Донецк
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