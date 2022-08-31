Георгий СУДАКОВ: «Думаю, с Рухом нам будет тяжело»
Хавбек «Шахтера» - о следующем матче в УПЛ
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожидаиями от матча третьего тура УПЛ против «Руха» (2 сентября):
«Готовимся в позитивном настроении, потому что уже выиграли первую игру. Готовимся как обычно, в хорошем настроении, думаем только о победе.
Сегодняшняя тренировка была направлена больше на тактику, разбирали игру «Руха», смотрели, как они действуют. От этого отталкивались и будем строить свою игру.
Соперник? «Рух» проиграл две игры, но у них молодая, амбициозная команда. Я с ними тренировался в течение месяца, хорошо знаю всех ребят. Думаю, что будет непростая игра. Они играют в неплохой футбол, есть много талантливых ребят, поэтому, думаю, будет тяжело. Но наш тренерский штаб хорошо разобрал «Рух», я считаю, что мы должны их обыгрывать и добывать 3 очка.
Мы готовы к интенсивному графику, у нас есть ротация, это не будет проблемой. Будет немного трудно, но это поможет выйти на новый уровень».
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