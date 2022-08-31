Источник: ПСЖ предложил Челси подписать Неймара

«ПСЖ» предложил «Челси» под конец трансферного окна подписать своего форварда Неймара. Об этом сообщают британские СМИ.

«ПСЖ» хочет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы избежать возможный претензий по поводу финансового фейр-плей.

При этом шансы на осуществление такого трансфера оцениваются как низкие. Даже если в переходе будут заинтересованы все стороны, успеть до завершения трансферного окна (вечер 1 сентября) будет сложно.