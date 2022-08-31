Англия31 августа 2022, 20:53 | Обновлено 31 августа 2022, 20:54
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Источник: ПСЖ предложил Челси подписать Неймара
Однако шансы на переход оцениваются как низкие
31 августа 2022, 20:53 | Обновлено 31 августа 2022, 20:54
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«ПСЖ» предложил «Челси» под конец трансферного окна подписать своего форварда Неймара. Об этом сообщают британские СМИ.
«ПСЖ» хочет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы избежать возможный претензий по поводу финансового фейр-плей.
При этом шансы на осуществление такого трансфера оцениваются как низкие. Даже если в переходе будут заинтересованы все стороны, успеть до завершения трансферного окна (вечер 1 сентября) будет сложно.
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Комментарии 2
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Сейчас звёзд никто не хочет брать .они дорогие капризные .не выкладываются
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