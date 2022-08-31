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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 18:54 |
782
7

Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»

Президент «Днепра-1» - о телепуле УПЛ

31 августа 2022, 18:54 |
782
7
Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»
Футбол 1/2/3. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза опубликовал обращение, в котором объяснил причины отказал клуба входить в единый телепул УПЛ:

«Я давно хотел объяснить свою позицию, почему мы не присоединились к телепулу.

Позиция №1. Мы не присоединились к телепулу потому, что я и моя команда юристов не поняла, как будут бесплатно транслироваться матчи СК «Днепр-1» на территории Украины, и любой болельщик имел бы к этому доступ. Четкого понимания, как это будет делаться, у нас нет.

Наоборот: есть какие-то претензии, что нужно кому-то передать права на телетрансляции, иначе клуб не пройдет аттестацию. Во всем мире телеправа принадлежат в первую очередь клубам, и, думаю, мы от этой практики отходить не будем.

Дальше хочу напомнить, что у нас идет война на жизнь и смерть. На Востоке и в других местах находится много людей, в том числе военных. И я не хочу, чтобы мои побратимы искали, как они могут посмотреть матч, платили и так далее.

С момента создания клуба наши матчи транслировались на «2+2». Качеством я полностью доволен.

Поэтому позиция СК «Днепр-1» следующая: в дальнейшем, несмотря ни на какое давление, украинские болельщики имеют право смотреть футбол с участием нашего клуба бесплатно. И это не обсуждается.

Мы не упадем ни под каким давлением. Эта позиция будет неизменной до конца войны. Точка».

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Юрий Береза Днепр-1 Украинская Премьер-лига телепул
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 7
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Spaceman
Я теж не розумію,за що платить? Всі й так платять за інтернет або телемережі, чому ще раз потрібно платить? Нехай гроші ділять між собою інтернет/телепровайдери та клуби згідно з трафіком,а то вже скоро податок на телевізор введуть..
А права на трансляцію хай продають за кордон, або закладам масового показу..
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+4
Александр Ад
він правий
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+2
valerafan1
Підтримуємо позицію президента Дніпра. І будемо її відстоювати доступними методами.
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+1
Макс Максов
Ахах якістю повністю задоволений, та вони графіку ніяк не можуть змінити, з 2012! І коментатори всі профі... Задоволений баблом, яке тобі заносять!
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-2
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Dmytro
маячня, ганьба! 
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-8
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