Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза опубликовал обращение, в котором объяснил причины отказал клуба входить в единый телепул УПЛ:

«Я давно хотел объяснить свою позицию, почему мы не присоединились к телепулу.

Позиция №1. Мы не присоединились к телепулу потому, что я и моя команда юристов не поняла, как будут бесплатно транслироваться матчи СК «Днепр-1» на территории Украины, и любой болельщик имел бы к этому доступ. Четкого понимания, как это будет делаться, у нас нет.

Наоборот: есть какие-то претензии, что нужно кому-то передать права на телетрансляции, иначе клуб не пройдет аттестацию. Во всем мире телеправа принадлежат в первую очередь клубам, и, думаю, мы от этой практики отходить не будем.

Дальше хочу напомнить, что у нас идет война на жизнь и смерть. На Востоке и в других местах находится много людей, в том числе военных. И я не хочу, чтобы мои побратимы искали, как они могут посмотреть матч, платили и так далее.

С момента создания клуба наши матчи транслировались на «2+2». Качеством я полностью доволен.

Поэтому позиция СК «Днепр-1» следующая: в дальнейшем, несмотря ни на какое давление, украинские болельщики имеют право смотреть футбол с участием нашего клуба бесплатно. И это не обсуждается.

Мы не упадем ни под каким давлением. Эта позиция будет неизменной до конца войны. Точка».