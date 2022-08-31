ОФИЦИАЛЬНО. Селезнев подписал новый контракт с Минаем

ФК «Минай» продлил контракт с Евгением Селезневым.

Новое трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Селезнев стал игроком закарпатского клуба летом в прошлом году. За это время сыграл 16 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

До повторения бомбардирского рекорда чемпионатов Украины ему осталось забить 6 голов.