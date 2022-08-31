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Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 15:59 | Обновлено 31 августа 2022, 16:25
837
4

ОФИЦИАЛЬНО. Селезнев подписал новый контракт с Минаем

Евгений остается в закарпатском клубе до конца календарного года

31 августа 2022, 15:59 | Обновлено 31 августа 2022, 16:25
837
4
ОФИЦИАЛЬНО. Селезнев подписал новый контракт с Минаем
ФК Минай. Евгений Селезнев

ФК «Минай» продлил контракт с Евгением Селезневым.

Новое трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Селезнев стал игроком закарпатского клуба летом в прошлом году. За это время сыграл 16 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

До повторения бомбардирского рекорда чемпионатов Украины ему осталось забить 6 голов.

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Евгений Селезнев Минай продление контракта
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Источник ФК Минай
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veter
Подписали бы уже до конца рекорда. Он ведь много не просит. Талоны в столовку и харэ.
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Serg Babak
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1. Селезнев Мнай-вільний-Минай, бо треба рекорд
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