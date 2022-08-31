Украина. Премьер лига31 августа 2022, 15:59 | Обновлено 31 августа 2022, 16:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Селезнев подписал новый контракт с Минаем
Евгений остается в закарпатском клубе до конца календарного года
31 августа 2022, 15:59 | Обновлено 31 августа 2022, 16:25
837
4
ФК «Минай» продлил контракт с Евгением Селезневым.
Новое трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года.
Селезнев стал игроком закарпатского клуба летом в прошлом году. За это время сыграл 16 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
До повторения бомбардирского рекорда чемпионатов Украины ему осталось забить 6 голов.
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