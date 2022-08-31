ФОТО. Шахтер провел тренировку перед выездом на матч с Рухом

«Шахтер» продолжает готовиться к матчу 3-го тура чемпионата Украины.

Утром 31 августа футболисты «Шахтера» провели тренировку на спортивной базе «Святошин».

Перед его началом тренерский штаб организовал теоретическое занятие с видеоразбором соперника и собственных действий, а непосредственно на поле закрепили увиденное игровыми и тактическими упражнениями. При этом «горняки» моделировали игру уже непосредственно под «Рух». Также футболисты получили дополнительную нагрузку в фитнес-центре.

После завершения тренировки и обеда команда отправилась автобусом во Львов, куда прибудет ближе к вечеру. На завтра у «оранжево-черных» запланировано предигровое занятие.

В пятницу, 2 сентября, состоится матч 3-го тура УПЛ «Рух» - «Шахтер». Встреча пройдет на львовском стадионе «Украина» и начнется в 17:00.