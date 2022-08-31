ВИДЕО. Коллинс обыграла Осаку в первом круге US Open

Двукратная чемпионка US Open Наоми Осака (№44 WTA) проиграла в первом круге Открытого чемпионата США.

На старте соревнований японка в двух сетах уступила 19-й ракетке мира Даниэль Коллинс.

US Open. Первый круг

Даниэль Коллинс (США) – Наоми Осака (Япония) – 7:6(5), 6:3

Отметим, что Осака впервые в карьере проиграла в первом круге турнира Grand Slam. Это ее четвертое подряд поражение в туре.

Коллинс, в свою очередь, прервала серию из трех поражений и в следующем раунде сразится против Кристины Буксы из Испании (№118 WTA).