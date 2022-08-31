ВИДЕО. Коллинс обыграла Осаку в первом круге US Open
В одном из самых интересных противостояний первого раунда сильнее оказалась американка
Двукратная чемпионка US Open Наоми Осака (№44 WTA) проиграла в первом круге Открытого чемпионата США.
На старте соревнований японка в двух сетах уступила 19-й ракетке мира Даниэль Коллинс.
US Open. Первый круг
Даниэль Коллинс (США) – Наоми Осака (Япония) – 7:6(5), 6:3
Отметим, что Осака впервые в карьере проиграла в первом круге турнира Grand Slam. Это ее четвертое подряд поражение в туре.
Коллинс, в свою очередь, прервала серию из трех поражений и в следующем раунде сразится против Кристины Буксы из Испании (№118 WTA).
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