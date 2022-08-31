«Мне нужен новый вызов». Довбик подтвердил желание уйти из Днепра-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик подтвердил информацию о том, что попросил руководство клуба уже сейчас рассмотреть возможность продать игрока в европейскую команду.

– Что у вас на столе сейчас? Какие предложения все еще актуальны?

– Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги.

- Говорилось еще об интересе «Ноттингем Форест».

– Действительно, мой агент вел с ними переговоры. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа – «Бернли».

– К какой команде склоняетесь лично вы?

– Скажу честно. Как профессионал я больше всего хочу играть в одной из европейских топ-лиг. Готов бороться и доказывать свой уровень.

– Игорь Бурбас утверждал, что вы обратились к руководству «Днепра-1» с просьбой о немедленном трансфере...

– Да, это соответствует действительности. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы «Днепр-1» сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.

Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории «Днепра», лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.

Полагаю, «Днепр-1» и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если она удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что «Днепр-1» для меня сделал. Дальше все зависит от «Днепра-1».