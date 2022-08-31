Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мне нужен новый вызов». Довбик подтвердил желание уйти из Днепра-1
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 11:09 |
1005
1

«Мне нужен новый вызов». Довбик подтвердил желание уйти из Днепра-1

Форвард хочет уже сейчас покинуть чемпионат Украины

31 августа 2022, 11:09 |
1005
1
«Мне нужен новый вызов». Довбик подтвердил желание уйти из Днепра-1
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик подтвердил информацию о том, что попросил руководство клуба уже сейчас рассмотреть возможность продать игрока в европейскую команду.

– Что у вас на столе сейчас? Какие предложения все еще актуальны?

– Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги.

- Говорилось еще об интересе «Ноттингем Форест».

– Действительно, мой агент вел с ними переговоры. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа – «Бернли».

– К какой команде склоняетесь лично вы?

– Скажу честно. Как профессионал я больше всего хочу играть в одной из европейских топ-лиг. Готов бороться и доказывать свой уровень.

– Игорь Бурбас утверждал, что вы обратились к руководству «Днепра-1» с просьбой о немедленном трансфере...

– Да, это соответствует действительности. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы «Днепр-1» сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.

Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории «Днепра», лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.

Полагаю, «Днепр-1» и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если она удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что «Днепр-1» для меня сделал. Дальше все зависит от «Днепра-1».

По теме:
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Олег САЛЕНКО: «Днепр-1 будет конкурентом в борьбе за чемпионство»
Александр ПИХАЛЕНОК: «Был интерес Шахтера и зарубежных клубов»
Артем Довбик Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»
Футбол | 31 августа 2022, 11:44 5
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Мудрика все есть, чтобы выиграть Золотой мяч»

Хавбек «Шахтера» верит в перспективы одноклубника стать главной звездой мирового футбола

Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Бокс | 30 августа 2022, 17:59 1
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»

Британский боксер считает, что не нужно критиковать его соотечественника

Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Футбол | 30.08.2022, 17:40
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
ВИДЕО. Арсенал и Мудрик, МЮ бьет трансферный рекорд, ставим на Арсенал
Футбол | 31.08.2022, 08:40
ВИДЕО. Арсенал и Мудрик, МЮ бьет трансферный рекорд, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Арсенал и Мудрик, МЮ бьет трансферный рекорд, ставим на Арсенал
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Бокс | 30.08.2022, 21:15
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Come to Besiktas 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
29.08.2022, 20:42 2
Футбол
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
29.08.2022, 20:30 7
Футбол
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
29.08.2022, 14:38
Бокс
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25 1
Бокс
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 2
Бокс
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
29.08.2022, 09:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности