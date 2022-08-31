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  4. Агент Бущана оценил возможную трансферную стоимость вратаря Динамо
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 10:53 | Обновлено 31 августа 2022, 11:18
1584
5

Агент Бущана оценил возможную трансферную стоимость вратаря Динамо

Иван Пироженко оценивает вратаря минимум в 8-10 миллионов

31 августа 2022, 10:53 | Обновлено 31 августа 2022, 11:18
1584
5
Агент Бущана оценил возможную трансферную стоимость вратаря Динамо
ФК Динамо Киев

Иван Пироженко, один из представителей вратаря «Динамо» Георгия Бущана, считает, что трансферная стоимость игрока стартует от 8-10 миллионов евро.

«Сложно так оценить его стоимость. Мы говорили с «Динамо», нам сказали, что пусть появится предложение, будем отталкиваться от него. 8-10 миллионов евро - где-то так, наверное».

«Начнем с этого», - сказал Пироженко.

Ранее сообщалось, что в услугах Бущана заинтересован ряд клубов, однако «Динамо» заявило, что ни одного официального предложения пока не было.

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Иван Пироженко Георгий Бущан Динамо Киев
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Источник ТаТоТаке
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AK.228
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Rolan Stkomarovskiy
Агент в Бущана - цікава особистість. Колишній член мафіозі з ОПГ, який розказує, що погано, коли кидають та не тримають слова. Це кумедно, коли порушники законів в минулому розказують, що потрібні якісь правила та норми. 
І він ще відносно порядний в українському футболі. А які ж тоді інші пани?
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