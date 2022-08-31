Агент Бущана оценил возможную трансферную стоимость вратаря Динамо

Иван Пироженко, один из представителей вратаря «Динамо» Георгия Бущана, считает, что трансферная стоимость игрока стартует от 8-10 миллионов евро.

«Сложно так оценить его стоимость. Мы говорили с «Динамо», нам сказали, что пусть появится предложение, будем отталкиваться от него. 8-10 миллионов евро - где-то так, наверное».

«Начнем с этого», - сказал Пироженко.

Ранее сообщалось, что в услугах Бущана заинтересован ряд клубов, однако «Динамо» заявило, что ни одного официального предложения пока не было.