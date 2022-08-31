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Бельгия
31 августа 2022, 09:35 | Обновлено 31 августа 2022, 09:42
1282
0

ВИДЕО. Первый день в новой команде. Как Яремчука приняли в Брюгге

Украинец снова в Бельгии

31 августа 2022, 09:35 | Обновлено 31 августа 2022, 09:42
1282
0
ВИДЕО. Первый день в новой команде. Как Яремчука приняли в Брюгге
ФК Брюгге

Форвард Роман Яремчук после перехода в «Брюгге» успел провести первый полноценный тренировочный день. На новом месте украинцу помогает Эдуард Соболь.

Ранее стало известно, что Яремчук стал трансферным рекордом в истории «Брюгге».

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Брюгге Роман Яремчук видео Эдуард Соболь
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Источник Sport.ua
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