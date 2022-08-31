Бельгия31 августа 2022, 09:35 | Обновлено 31 августа 2022, 09:42
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ВИДЕО. Первый день в новой команде. Как Яремчука приняли в Брюгге
Украинец снова в Бельгии
31 августа 2022, 09:35 | Обновлено 31 августа 2022, 09:42
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Форвард Роман Яремчук после перехода в «Брюгге» успел провести первый полноценный тренировочный день. На новом месте украинцу помогает Эдуард Соболь.
Ранее стало известно, что Яремчук стал трансферным рекордом в истории «Брюгге».
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