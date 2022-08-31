Один из худших в команде. Миколенко получил низкую оценку за матч АПЛ

«Эвертон» в матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл 1:1 с «Лидсом», а левый защитник команды Виталий Миколенко, который провел на поле всю игру, получил оценку 6,5.

Это третья худшая оценка в команде.

Старт сезона «Эвертона» удачным не назвать, так как команда в пяти турах дважды проиграла и три раза сыграла вничью.

Миколенко принял участие во всех пяти встречах.