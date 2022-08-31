Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из худших в команде. Миколенко получил низкую оценку за матч АПЛ
Англия
31 августа 2022, 09:11 |
841
7

Один из худших в команде. Миколенко получил низкую оценку за матч АПЛ

Команда без побед на старте сезона

31 августа 2022, 09:11 |
841
7
Один из худших в команде. Миколенко получил низкую оценку за матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл 1:1 с «Лидсом», а левый защитник команды Виталий Миколенко, который провел на поле всю игру, получил оценку 6,5.

Это третья худшая оценка в команде.

Старт сезона «Эвертона» удачным не назвать, так как команда в пяти турах дважды проиграла и три раза сыграла вничью.

Миколенко принял участие во всех пяти встречах.

По теме:
Фулхэм – Брайтон – 2:1. Автогол и пенальти. Видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 30 августа 2022, 12:00 2
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга
Теннис | 31 августа 2022, 04:35 1
Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга
Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга

Француженка Ализе Корне установила рекорд по числу сыгранных подряд ТБШ

Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо
Футбол | 31.08.2022, 07:15
Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо
Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Бокс | 30.08.2022, 15:58
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Бокс | 30.08.2022, 17:59
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Идиотизм, я матч смотрел. Микола один из лидеров был. Много движений. Гол Лидса это можно сказать Пикфорда. Надо закрыватт левый угол а не смотреть.
Патерсон мог забить и ему высший бал)))).
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
0665826283
Миколенко в цій команді самим одикватним  футболістом, решта  (усі) тралі-валі ! Сподіваюсь колись він піде в нормальну команду !
Ответить
+1
AK.228
Щось евертон давно не грав в чемпіоншипі
Ответить
0
veter
Потому что он не водил чуму вместе с командой.)
Сливовый кисель после забитого гола начал  нагло тянуть время на каждом вводе мяча. А Пикфорд вообще  поехал крышей со своими выбиваниями. Трибуны были готовы его разорвать.
Ответить
0
inflicted
Впевнено рухається до банки
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
Ман Сити наконец-то выстроил мощную академию. Она дает и талантов, и деньги
29.08.2022, 09:30 5
Футбол
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
29.08.2022, 11:55 23
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59 1
Бокс
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
29.08.2022, 14:38
Бокс
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
29.08.2022, 20:55 3
Футбол
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
30.08.2022, 22:35 3
Волейбол
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
29.08.2022, 20:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности