Англия31 августа 2022, 09:11 |
841
7
Один из худших в команде. Миколенко получил низкую оценку за матч АПЛ
Команда без побед на старте сезона
31 августа 2022, 09:11 |
841
7
«Эвертон» в матче 5-го тура чемпионата Англии сыграл 1:1 с «Лидсом», а левый защитник команды Виталий Миколенко, который провел на поле всю игру, получил оценку 6,5.
Это третья худшая оценка в команде.
Старт сезона «Эвертона» удачным не назвать, так как команда в пяти турах дважды проиграла и три раза сыграла вничью.
Миколенко принял участие во всех пяти встречах.
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Патерсон мог забить и ему высший бал)))).
Сливовый кисель после забитого гола начал нагло тянуть время на каждом вводе мяча. А Пикфорд вообще поехал крышей со своими выбиваниями. Трибуны были готовы его разорвать.