Паулу ФОНСЕКА: «Я счастлив и мотивирован в Лилле»

49-летний главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», заявил, что удовлетворен стартом работы с французской командой, которая в 4 матчах добилась 2 побед при 1 ничьей и 1 поражении.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Лилле». Мне нравится этот новый опыт, это очень интересный чемпионат. Игроки верят в мои идеи и следуют за мной. Я счастлив и мотивирован. Футболисты очень быстро адаптировались к моим идеям. Им удается внедрить то, что мы делаем на тренировках. Я не ожидал, что это произойдет так быстро», - сообщил Фонсека.

Напомним, Фонсека этим летом подписал с «догами» двухлетний контракт.