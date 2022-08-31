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Франция
31 августа 2022, 08:59 | Обновлено 31 августа 2022, 09:01
60
0

Паулу ФОНСЕКА: «Я счастлив и мотивирован в Лилле»

Португалец, похоже, всем доволен в Лиге 1

31 августа 2022, 08:59 | Обновлено 31 августа 2022, 09:01
60
0
Паулу ФОНСЕКА: «Я счастлив и мотивирован в Лилле»
Паулу Фонсека

49-летний главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», заявил, что удовлетворен стартом работы с французской командой, которая в 4 матчах добилась 2 побед при 1 ничьей и 1 поражении.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Лилле». Мне нравится этот новый опыт, это очень интересный чемпионат. Игроки верят в мои идеи и следуют за мной. Я счастлив и мотивирован. Футболисты очень быстро адаптировались к моим идеям. Им удается внедрить то, что мы делаем на тренировках. Я не ожидал, что это произойдет так быстро», - сообщил Фонсека.

Напомним, Фонсека этим летом подписал с «догами» двухлетний контракт.

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Источник madeindogues.ouest-france.fr
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