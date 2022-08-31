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31 августа 2022, 08:40 | Обновлено 31 августа 2022, 08:43
244
0

ВИДЕО. Арсенал и Мудрик, МЮ бьет трансферный рекорд, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

31 августа 2022, 08:40 | Обновлено 31 августа 2022, 08:43
244
0
ВИДЕО. Арсенал и Мудрик, МЮ бьет трансферный рекорд, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Байер арендовал на сезон у Челси английского вингера
2. Арсенал дает за Мудрика на £10 млн меньше, чем хочет Шахтер
3. Самый дорогой трансфер лета! Антони станет игроком Ман Юнайтед
4. Прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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