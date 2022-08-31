Другие новости31 августа 2022, 08:40 | Обновлено 31 августа 2022, 08:43
244
0
ВИДЕО. Арсенал и Мудрик, МЮ бьет трансферный рекорд, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
31 августа 2022, 08:40 | Обновлено 31 августа 2022, 08:43
244
0
1. Байер арендовал на сезон у Челси английского вингера
2. Арсенал дает за Мудрика на £10 млн меньше, чем хочет Шахтер
3. Самый дорогой трансфер лета! Антони станет игроком Ман Юнайтед
4. Прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2022, 21:43 15
24-летний вингер может оказаться в «Севилье» или «Вильярреале»
Футбол | 31 августа 2022, 07:15 0
Главные новости за 30 августа на Sport.ua
Бокс | 30.08.2022, 15:58
Бокс | 30.08.2022, 17:59
Теннис | 31.08.2022, 04:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2022, 00:10 22
30.08.2022, 13:25 1
30.08.2022, 03:33
29.08.2022, 17:41 51
29.08.2022, 22:55 50
29.08.2022, 14:45 2
30.08.2022, 21:15 1
29.08.2022, 11:55 23