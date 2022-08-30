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Россия
30 августа 2022, 23:34 | Обновлено 30 августа 2022, 23:42
572
0

Бывший футболист Говерлы из Ужгорода перешел в московское торпедо

Французский хавбек Дамьен Ле Таллек уехал из Украины в 2014 году

30 августа 2022, 23:34 | Обновлено 30 августа 2022, 23:42
572
0
Бывший футболист Говерлы из Ужгорода перешел в московское торпедо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дамьен Ле Таллек

Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек подписал контракт с московским клубом «торпедо».

32-летний футболист в минувшем сезоне выступал за греческий клуб АЕК Афины (30 матчей, 1 гол во всех турнирах)

Интересно, что с 2012 по 2014 год Дамьен Ле Таллек играл за ужгородскую «Говерлу» (44 матча, 7 голов за два сезона), после чего расторг контракт из-за военной ситуации в Украине и уехал в россию играть за «мордовию» саранск.

Хавбек также выступал за клубы «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Нант» (Франция), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Монпелье» (Франция).

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Дамьен Ле Таллек Говерла Ужгород Торпедо Москва трансферы АЕК Афины Боруссия Дортмунд Мордовия Нант Монпелье Црвена Звезда
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Источник Sport.ua
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