Бывший футболист Говерлы из Ужгорода перешел в московское торпедо

Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек подписал контракт с московским клубом «торпедо».

32-летний футболист в минувшем сезоне выступал за греческий клуб АЕК Афины (30 матчей, 1 гол во всех турнирах)

Интересно, что с 2012 по 2014 год Дамьен Ле Таллек играл за ужгородскую «Говерлу» (44 матча, 7 голов за два сезона), после чего расторг контракт из-за военной ситуации в Украине и уехал в россию играть за «мордовию» саранск.

Хавбек также выступал за клубы «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Нант» (Франция), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Монпелье» (Франция).