Бывший футболист Говерлы из Ужгорода перешел в московское торпедо
Французский хавбек Дамьен Ле Таллек уехал из Украины в 2014 году
Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек подписал контракт с московским клубом «торпедо».
32-летний футболист в минувшем сезоне выступал за греческий клуб АЕК Афины (30 матчей, 1 гол во всех турнирах)
Интересно, что с 2012 по 2014 год Дамьен Ле Таллек играл за ужгородскую «Говерлу» (44 матча, 7 голов за два сезона), после чего расторг контракт из-за военной ситуации в Украине и уехал в россию играть за «мордовию» саранск.
Хавбек также выступал за клубы «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Нант» (Франция), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Монпелье» (Франция).
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