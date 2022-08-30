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US Open
30 августа 2022, 22:53 | Обновлено 30 августа 2022, 22:54
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0

Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open

Елена Рыбакина проиграла француженке Кларе Бюрель

30 августа 2022, 22:53 | Обновлено 30 августа 2022, 22:54
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Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Бюрель

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) довольно неожиданно уступила 131-й ракетке мира Кларе Бюрель в первом круге Открытого чемпионата США.

Это уже четвертое поражение представительницы Казахстана после завоевания главного титула травяного сезона.

US Open. первый круг
Клара Бюрель (Франция) – Елена Рыбакина  (Казахстан) – 6:4, 6:4

Бюрель в следующем раунде сыграет против Алисон ван Эйтванк (№43 WTA) или Винус Уильямс (№1504 WTA).

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Клара Бюрель Елена Рыбакина US Open 2022
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Источник Sport.ua
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