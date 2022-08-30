US Open30 августа 2022, 22:53 | Обновлено 30 августа 2022, 22:54
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Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open
Елена Рыбакина проиграла француженке Кларе Бюрель
30 августа 2022, 22:53 | Обновлено 30 августа 2022, 22:54
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Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) довольно неожиданно уступила 131-й ракетке мира Кларе Бюрель в первом круге Открытого чемпионата США.
Это уже четвертое поражение представительницы Казахстана после завоевания главного титула травяного сезона.
US Open. первый круг
Клара Бюрель (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 6:4
Бюрель в следующем раунде сыграет против Алисон ван Эйтванк (№43 WTA) или Винус Уильямс (№1504 WTA).
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