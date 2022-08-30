Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) довольно неожиданно уступила 131-й ракетке мира Кларе Бюрель в первом круге Открытого чемпионата США.

Это уже четвертое поражение представительницы Казахстана после завоевания главного титула травяного сезона.

US Open. первый круг

Клара Бюрель (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 6:4

Бюрель в следующем раунде сыграет против Алисон ван Эйтванк (№43 WTA) или Винус Уильямс (№1504 WTA).