Англия30 августа 2022, 19:44 |
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ВИДЕО. КЛОПП – о разгроме Борнмута, трансферы и матч с Ньюкаслом
Главный тренер «Ливерпуля» – о предстоящем матче АПЛ
30 августа 2022, 19:44 |
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Лето заканчивается на этот раз посреди недели, еще и тогда, когда в еврокубках идет пауза после квалификации и перед групповым этапом. Но затишья не будет, прежде всего за счет Туманного Альбиона. Любопытно, что в последний вечер месяца сыграют в это время и «Ливерпуль» с «Ньюкаслом».
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.
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