ВИДЕО. КЛОПП – о разгроме Борнмута, трансферы и матч с Ньюкаслом

Лето заканчивается на этот раз посреди недели, еще и тогда, когда в еврокубках идет пауза после квалификации и перед групповым этапом. Но затишья не будет, прежде всего за счет Туманного Альбиона. Любопытно, что в последний вечер месяца сыграют в это время и «Ливерпуль» с «Ньюкаслом».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.