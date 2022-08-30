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  4. ВИДЕО. КЛОПП – о разгроме Борнмута, трансферы и матч с Ньюкаслом
Англия
30 августа 2022, 19:44 |
241
0

ВИДЕО. КЛОПП – о разгроме Борнмута, трансферы и матч с Ньюкаслом

Главный тренер «Ливерпуля» – о предстоящем матче АПЛ

30 августа 2022, 19:44 |
241
0
ВИДЕО. КЛОПП – о разгроме Борнмута, трансферы и матч с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Лето заканчивается на этот раз посреди недели, еще и тогда, когда в еврокубках идет пауза после квалификации и перед групповым этапом. Но затишья не будет, прежде всего за счет Туманного Альбиона. Любопытно, что в последний вечер месяца сыграют в это время и «Ливерпуль» с «Ньюкаслом».

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Ньюкасл Юрген Клопп видео Английская Премьер-лига
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