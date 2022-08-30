Леброн Джеймс инвестирует в Милан. А еще у него акции Ливерпуля
Звездный баскетболист присоединился к группе инвесторов, которые владеют американскими клубами
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс планирует инвестировать в футбольный клуб «Милан», который является действующим чемпионом Италии.
Звездный американский баскетболист присоединится к группе инвесторов, которые владеют «Нью-Йорк Янкис», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».
Этим летом «Милан» был куплен компанией RedBird, чей владелец и основатель Джерри Кардинале некоторое время работал с «Нью-Йорк Янкиз».
В 2011 году Джеймс приобрел 2% акций Ливерпуля на 5 миллионов фунтов стерлингов. По расчетам Forbes, клуб оценивается в 4,45 миллиарда долларов.
Четырехкратный MVP НБА является одним из самых богатых спортсменов мира. Его собственный капитал превышает 1 миллиард долларов.
Отметим, что совсем недавно 38-летний баскетболист продлил контракт с «Лейкерс».
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